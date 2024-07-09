Россия допустила Украину на заседание Совбеза ООН по просьбе США

Соколова: Россия допустила Украину на заседание СБ ООН по просьбе США

Россия допустила делегацию Украины на заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по просьбе США. Об этом в Telegram-канале заявила политкоординатор постоянного представительства РФ при ООН Надежда Соколова.

«Чем отличились украинцы в СБ ООН на этот раз? Они прислали письмо с запросом на участие в заседании 9 июля из одной строчки: собственно, самого требования. Без даже минимальной протокольной вежливости», — сообщила она. Российская сторона не приняла прошение Украины и отметила, что может допустить ее в случае получения корректного запроса.

Политкоординатор уточнила, что менять свое «провокационное поведение» постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица не стал. «За украинцев пришлось просить американцам. Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы как председательство приняли решение допустить Украину», — рассказала Соколова.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция генсека ООН Антониу Гутерриша на трагедию в Киеве, который обвинил Россию в произошедшем, говорит о двойных стандартах среди руководства всемирной организации.