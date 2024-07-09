Небензя осудил реакцию генсека ООН на трагедию в Киеве

Небензя: реакция генсека ООН на трагедию в Киеве говорит о двойных стандартах

Реакция генсека ООН Антониу Гутерриша на трагедию в Киеве, который обвинил Россию в произошедшем, говорит о двойных стандартах среди руководства всемирной организации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Я говорил [Гутерришу], что это явно двойные стандарты», — рассказал постпред об ответе генсеку ООН. При этом он напомнил, что «когда что-то происходит на Украине, генеральный секретарь и его пресс-секретарь спешат немедленно обвинить и осудить Россию», не разбираясь в настоящих причинах того или иного происшествия.

Ранее Небензя на заседании ООН заявил, что Россия сожалеет, что Совет Безопасности ООН оказался втянут в пропагандистскую кампанию Киева по дискредитации российских действий на Украине.

8 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на больницу «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев, в свою очередь, обвинил Россию в нанесении ракетного удара по медучреждению. Сам Гутерриш осудил «ракетные удары РФ» по гражданским объектам в Киеве.