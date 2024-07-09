Россия рекордно нарастила торговлю с одной страной

Мишустин: товарооборот России и ОАЭ приблизился к рекордному триллиону рублей

По итогам 2023 года товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) достиг рекордного уровня и приблизился к отметке в 1 триллион рублей в денежном выражении. О резком росте двусторонней торговли заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Он, в частности, указал на особый характер торгово-экономических связей двух стран и назвал ОАЭ дружественным партнером России. «Взаимный товарооборот (РФ и ОАЭ — прим. «Ленты.ру») по итогам прошлого года достиг рекордного уровня, приблизившись к 1 триллиону рублей», — резюмировал Мишустин в ходе выступления на стратегической выставке «Иннопром-2024».

Саудовская Аравия пополнила состав стран — участниц БРИКС в 2024 году. Ранее председатель Делового совета организации Сергей Катырин заявил о росте товарооборота России с государствами — членами объединения до рекордных 294 миллиардов долларов по итогам 2023 года. За четыре года показатель увеличился в 2,4 раза.

В свою очередь, товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за этот период времени, по словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, вырос почти на 25 процентов и достиг уровня в 333 миллиарда долларов. Суммарный объем инвестиций государств — членов объединения в российскую экономику он оценил примерно в 10,2 миллиарда долларов.