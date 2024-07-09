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11:35, 9 июля 2024Экономика

Товарооборот России со странами ШОС заметно вырос

Глава Минпромторга Алиханов: торговля РФ с ШОС выросла почти на 25 % в 2023 году

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

По итогам 2023 года товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос почти на 25 процентов в сравнении с показателем 2022-го и достиг уровня 333 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

В состав ШОС помимо России входят Китай, Индия, Иран, Пакистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Белоруссия и Узбекистан. Алиханов заявил, что роль РФ в организации стабильно растет. «В экономическом плане наша страна является одним из активных участников объединения», — резюмировал глава Минпромторга.

Он также добавил, что в 2023 году суммарный объем прямых российских инвестиций в экономики стран ШОС составил в общей сложности 10,2 миллиарда долларов. Примерно столько же денежных средств вложили страны-участницы организации в ВВП РФ.

Ранее секретарь ШОС Чжан Мин заявил, что к настоящему времени доля стран-участниц организации оценивается в 25 процентов глобального валового продукта. Он также указал на значительный человеческий и территориальный капитал объединения. Так, по его словам, на долю ШОС приходится более 40 процентов мирового населения и более 25 процентов площади земного шара.

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