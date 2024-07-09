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19:21, 9 июля 2024Экономика

Названы последствия нашествия испанских слизней на Москву

Кинолог Голубев: испанские слизни, появившиеся в Москве, опасны для собак

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Испанские слизни, накануне появившиеся в столичном регионе, опасны для собак. О последствиях нашествия экзотических вредителей агентству «Москва» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Как пояснил эксперт, испанские слизни гельминтоносны — эти брюхоногие нередко разносят глистов и могут заразить ими собак. «Они являются переносчиками гельминтов и кишечных палочек. Заражение глистами при бездействии хозяина может быть опасно для питомца, в зоне риска щенки и собаки со слабым иммунитетом», — предупреждает Голубев. Специалист обращает внимание, что, помимо пищеварительной системы, глисты могут поразить печень, сердце, артерии, легкие и другие органы. При этом симптомы заражения долгое время не дают о себе знать либо маскируются под другие заболевания.

Попав в желудок, слизень может вызвать у домашнего питомца рвоту и диарею. Кроме того, есть риск возникновения аллергической реакции. После контакта с моллюском Голубев советует сразу, еще на улице, протереть собаке лапы влажной салфеткой и промыть водой. Дома необходимо промыть шерсть теплой водой с мыльным раствором.

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В июне жители столичного района Теплый Стан отмечали наплыв испанских слизней. Появление заграничных вредителей зафиксировали также в Солнцево, Одинцово и Наро-Фоминске. По их словам, моллюски поглощают все на своем пути и плодятся. На их жизнь не покушаются ни птицы, ни животные, а химикаты бессильны.

Ранее другой российский регион атаковали экзотические насекомые. На американских тараканов пожаловались жители Бийска, и с каждым годом вредителей становится все больше.

Также сообщалось, что квартиры волгоградцев оккупировали американские банановые сверчки, а жители одного из домов в Барнауле столкнулись с обилием опарышей.

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      Виктория Клабукова
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