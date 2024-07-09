Стал известен соперник Медведева в полуфинале Уимблдона

Испанец Карлос Алькарас сыграет с Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас будет соперником россиянина Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона-2024. Об этом стало известно корреспонденту «Ленты.ру».

В 1/4 финала третья ракетка мира в пятисетовой встрече обыграл американца Томми Пола, расположившегося на 13-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Игра продлилась четыре сета и закончилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 в пользу испанца.

Ранее Медведев в своем четвертьфинале победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Россиянин во второй раз вышел в полуфинал турнира.

Алькарас является действующим победителем Уимблдона. Медведев ни разу в карьере не выигрывал турнир.