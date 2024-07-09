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17:15, 9 июля 2024Наука и техника

В Британии рассказали о неэффективности Patriot

Меркурис: удары ВКС России по Киеву указывают на неэффективность ЗРК Patriot

Фото: George Calin / Inquam Photos / Reuters

Удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по стратегическим объектам в Киеве и Днепре указывают на неэффективность зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Похоже, нет каких-либо существенных доказательств того, что ракетные системы Patriot, защищающие Киев, оказались действительно эффективны. (…) Ключевые удары наносились по Киеву и Днепру, где находится большое количество важных целей, промышленных предприятий», — сказал он.

По словам эксперта, характер попаданий указывает на то, что российские ракеты не были перехвачены боеприпасами систем противовоздушной обороны.

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В июне издание Defense News писало, что система ПВО Киева столкнулась с ситуацией, которую не смогут исправить дополнительные батареи ЗРК Patriot. В публикации предположили, что украинские зенитные комплексы могут обеспечить лишь 25 процентов потребностей.

В апреле в компании Lockheed Martin сообщили, что к 2027 году внутри Соединенных Штатов планируется ежегодно производить по 650 ракет для систем Patriot.

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      Даниил Иринин
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