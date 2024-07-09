В ЕС назвали визит Орбана в Россию и Китай деструктивным поведением Будапешта

Euractiv: послы ЕС сочли визит Орбана в РФ и Китай деструктивным поведением

Послы стран Европейского союза (ЕС) осудили визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай, назвав его деструктивным поведением Будапешта. Об этом со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников пишет портал Euractiv.

«В столицах растет обеспокоенность по поводу приписываемой Орбану роли в так называемой "миротворческой миссии", где должно быть ясно, что он представляет только свою собственную страну», — подчеркнул один из источников издания.

Как указали собеседники Euractiv, послы европейских стран намерены по запросу Польши обсудить политику венгерских властей и их роль ввиду начавшегося председательства Венгрии в Совете ЕС.

Ранее стало известно, что Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным написал письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС, в котором указал, что во время визита в Москву не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени ЕС.