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00:59, 9 июля 2024Бывший СССР

В Николаевской области и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

«24 канал» сообщил о взрыве в Николаевской области Украины
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Pixabay

В Николаевской области Украины на фоне воздушной тревоги произошел взрыв, об этом сообщил «24 канал». По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Также взрыв произошел в Днепропетровске, передает украинское издание «Общественное». Другие подробности не приводятся.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, с 23:09 в Днепропетровской области звучит сигнал тревоги, в Николаевской предупреждение объявили в 00:11.
Воздушная тревога действует еще в пяти областях Украины: Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Харьковской, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о звуках взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье. По его словам, российские военные нанесли удары по украинским военным и технике вблизи города.

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      Марина Совина
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