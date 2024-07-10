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01:45, 10 июля 2024Мир

Байден обвинил Россию в намерении уничтожить культуру Урана

Байден обвинил Россию в желании уничтожить культуру Урана

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Россия хочет уничтожить культуру Урана. С таким утверждением он выступил во время обращения к саммиту НАТО, передает РИА Новости.

«Путин хочет полностью подчинить Украину. Положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана», — заявил 81-летний политик.

Также Байден заявил, что НАТО будет защищать «каждый дюйм своей территории», в том числе в космосе.

Ранее Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан. До этого американский лидер оговорился и заявил, что его администрации нельзя доверять.

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      Марина Совина
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