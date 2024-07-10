Военного с «Адмирала Кузнецова» пытались завербовать. Ему предлагали устроить теракт на авианосце и сбежать в Финляндию

ФСБ показала видео с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки

ФСБ опубликовала видео с рассказом российского военнослужащего, которого пытались завербовать для совершения теракта на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который находится в Мурманске.

Герой ролика сидит к камере спиной. Он рассказал, что в марте с ним через мессенджеры связался представившийся Олегом мужчина, заявивший, что он является сотрудником украинских спецслужб. Он пытался склонить россиянина к совершению теракта на «Адмирале Кузнецове», прибегая также к психологическому давлению. За это ему пообещали крупное вознаграждение, новые документы и возможность выезда в Финляндию.

После общения с неким Олегом россиянин обратился к спецслужбам.

Российские спецслужбы инсценировали теракт на судне

После обращения российского моряка началась «оперативная игра» для выявления возможной агентуры. Тогда украинская спецслужба отправила в Мурманск через транспортно-логистическую компанию компоненты для сборки зажигательного устройства. Далее сотрудники российской спецслужбы инсценировали теракт на судне и отправили видео некоему Олегу.

Несмотря на то что российского военного заверяли, что после получения видеозаписи подтверждения поджога на крейсере ему помогут сбежать в Финляндию, получивший ролик злоумышленник сразу же удалил аккаунты в мессенджерах.

Фото: mod_russia / Globallookpress.com

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о склонении или ином вовлечении лица в совершение теракта (часть 1.1 статьи 205.1). По ней виновным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Предполагаемые организаторы и соучастники преступления объявлены в розыск.

В попытке совершить теракт на «Адмирале Кузнецове» увидели западный след

По мнению военного эксперта Александра Бартоша, Киев из-за отсутствия успехов на поле боя активизировал разведывательно-террористическую деятельность.

Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве Александр Бартош член-корреспондент Академии военных наук

Так, по словам Бартоша, власти Киева хотели продемонстрировать Западу готовность к продолжению конфликта, что, в свою очередь, потребует от западных стран дополнительного финансирования, выгодного властям Украины.

Кроме того, по его словам, в операциях украинских спецслужб, в том числе и попытке теракта на крейсере, прослеживается западный след. Член-корреспондент Академии военных наук указал, что Запад хотел нанести ущерб обороноспособности России. «Теракт на авианосце "Адмирал Кузнецов", по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», — заключил он.

«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» является крупнейшим российским кораблем, единственным авианосцем флота. Он был заложен в 1982 году на Черноморском судостроительном заводе и спущен на воду в 1985-м.