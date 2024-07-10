ФСБ предотвратила теракт против трех высокопоставленных военных Минобороны

ФСБ предотвратила теракт против трех руководителей подразделений Минобороны, организованный украинской военной разведкой. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Подрыв собирался осуществить завербованный гражданин России 1994 года рождения. Он организовал доставку трех бомб, обернутых в подарочную упаковку, по адресам проживания российских военачальников в Москве. Взорвать их должны были после сообщения от курьера о доставке.

ФСБ также показала оперативное видео задержания мужчины. На кадрах виден 30-летний россиянин, который испытывает бомбы. Спецназ хватает его и надевает наручники.

Задержанный дал признательные показания. По его словам, он вступил в сговор с украинскими спецслужбами за материальное вознаграждение.

Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на совершение теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Еще один теракт планировался на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Одновременно с этим ФСБ сообщила о предотвращении теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

По информации ведомства, украинская разведка пыталась завербовать служащего на этом крейсере военного. За организацию теракта ему тоже предложили деньги, а еще эвакуацию в Финляндию и новые документы. Офицер сам связался с ФСБ и все рассказал. Далее российские спецслужбы вступили в игру с оппонентами в Киеве.

Отмечается, что кураторы предоставили военному компоненты для сборки зажигательного устройства. В ответ им направили запись с инсценировкой взрыва на крейсере, после чего украинцы перестали выходить на связь. Возбуждено дело по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера») УК РФ.

Ранее ФСБ пресекла теракт на оборонном предприятии

Ранее в июле сообщалось, что в Самаре сотрудники ФСБ пресекли теракт на оборонном предприятии. Его планировал устроить местный житель. Установлено, что в 2023 году он начал переписываться с членом проукраинской террористической организации, который уговорил его совершить диверсию в городе.

Мужчина осматривал места для преступления, а также собирал самодельные зажигательные устройства. На этом этапе его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).