Мизулина заявила о бегстве Гусейна Гасанова после ее обращения в МВД

Глава ЛБИ Мизулина заявила, что блогер Гусейн Гасанов находится в бегах

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила о бегстве популярного блогера Гусейна Гасанова после ее обращения в МВД. Об этом она написала в Telegram.

«После нашего обращения в МВД России на скамера Гасанова обратили внимание: налоговая обратилась с иском в суд, ряд его компаний закрыты за долги перед государством, а сам он находится в бегах», — заявила Мизулина.

В публикации она также выразила надежду, что налоговая, МВД и Следственный комитет проведут проверку в отношении блогеров Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) и Асхаба Тамаева.

Ранее стало известно, что налоговая закрыла компанию блогера за налоговые долги и отсутствие декларации. Уточнялось, что речь идет о фирме по доставке суши «Банда Фудс».

До этого сообщалось, что у Гасанова обнаружили долг перед налоговой в размере 153 миллионов рублей. Также отмечалось, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета его компании «Банда Фудс».

В июне Московская налоговая инспекция подала иск к Гасанову в суд из-за неуплаты налогов.