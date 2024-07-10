На саммите НАТО признали проблемы со скоростью производства оружия для Украины

WSJ: США и Европа не успевают производить оружие для Украины

США и Европа не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить все потребности Украины. Об этом заявили официальные лица на саммите НАТО в Вашингтоне, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, оборонные компании и Пентагон признали, что их ранние оценки были слишком оптимистичными насчет сроков увеличения производства оружия для Киева. Отмечается, что перебои в цепочке поставок и нехватка рабочей силы означают, что потребуется четыре года на то, чтобы удвоить производство американских противотанковых управляемых ракет Javelin. Помимо этого, пишет WSJ, проблемы имеются не только с финансированием, но и с бюрократическими сложностями.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страны НАТО на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне впервые дадут обещания по укреплению своего национального оборонного потенциала. Кроме того, сообщалось, что США совместно с союзниками планируют выделить Украине свыше одного миллиарда долларов на усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил страны (ВСУ).