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07:49, 10 июля 2024Мир

Президент Польши заявил о возвращении холодной войны из-за России

Глава Польши Дуда: холодная война возобновилась из-за имперских амбиций России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Действия России привели к возобновлению холодной войны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Politico.

По его словам, в сложившейся ситуации виноваты не США, а имперские амбиции Москвы. Глава государства, комментируя саммит НАТО в Вашингтоне, указал на необходимость показать силу и единство альянса.

Ранее Дуда спрогнозировал последствия победы России в конфликте на Украине. Он полагает, что в таком случае Москва может «напасть» на другие страны, среди которых, по его мнению, может оказаться и Польша.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на саммите в Вашингтоне, назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. Он призвал не допустить этого.

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      Марина Совина
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