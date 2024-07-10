Президент Польши заявил о возвращении холодной войны из-за России

Глава Польши Дуда: холодная война возобновилась из-за имперских амбиций России

Действия России привели к возобновлению холодной войны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Politico.

По его словам, в сложившейся ситуации виноваты не США, а имперские амбиции Москвы. Глава государства, комментируя саммит НАТО в Вашингтоне, указал на необходимость показать силу и единство альянса.

Ранее Дуда спрогнозировал последствия победы России в конфликте на Украине. Он полагает, что в таком случае Москва может «напасть» на другие страны, среди которых, по его мнению, может оказаться и Польша.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на саммите в Вашингтоне, назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. Он призвал не допустить этого.