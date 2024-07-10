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22:11, 10 июля 2024Спорт

Появились подробности убийства жены и дочерей комментатора «Би-би-си» из арбалета

Подозреваемый в убийстве жены и дочерей комментатора «Би-би-си» Ханта задержан

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Британская полиция задержала Кайла Клиффорда, подозреваемого в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора «Би-би-си» Джона Ханта. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, злоумышленника обнаружили на кладбище Лавендер-Хилл. Клиффорд был ранен, однако травмы он получил не при задержании. Отмечается, что Клиффорду оказывают медицинскую помощь.

Преступление было совершено вечером 9 июля. Клиффорд был вооружен арбалетом и стрелял из него. Перед расправой Клиффорд связал жертв.

Злоумышленник был объявлен в розыск. Известно, что он бывший бойфренд одной из дочерей Ханта, 26-летней Луизы.

Хант специализируется на освещении скачек. Во время убийства он комментировал для радио конные соревнования на ипподроме Лингфилд к югу от Лондона.

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      Анастасия Борисова
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