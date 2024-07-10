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19:51, 10 июля 2024Мир

Просьбу участников саммита НАТО к Зеленскому не выражать недовольство объяснили

Коньков: участники саммита НАТО не хотят портить праздник недовольством Киева

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Участники саммита НАТО не хотят портить себе праздник публичным недовольством президента Владимира Зеленского касательно перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков. Так в разговоре с «Лентой.ру» политолог объяснил просьбу участников саммита к Киеву.

«У них все-таки юбилейный саммит — 75 лет с создания НАТО. Они больше хотят позитива, ярких высказываний, праздничных речей, оптимистичных тезисов. Поэтому в такого рода праздничную атмосферу, которую им хотелось бы создать, совершенно не вписываются возмущения и разного рода скандалы, которые могут исходить от нынешнего украинского режима», — рассказал Коньков.

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Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что участники саммита НАТО в Вашингтоне попросят Зеленского не выражать недовольство публично. По данным издания, представители администрации президента США в преддверии саммита пытались умерить ожидания руководства Украины касательно перспектив ее вступления в альянс, рассчитывая снизить вероятность того, что представители Киева снова будут публично негодовать из-за отсутствия быстрого плана членства в блоке.

Источник газеты заявил, что Зеленского, который, как ожидается, скоро проведет личную встречу с президентом США Джо Байденом, вновь попросят не выражать недовольство по этому вопросу.

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