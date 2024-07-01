В Британии рассказали о контроле за воздушным пространством Украины. Как НАТО помогает Киеву отражать готовящиеся удары?

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01:57, 1 июля 2024Мир

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UKDJ: самолеты-разведчики НАТО AWACS следят за воздушным пространством Украины

Фото: Janis Laizans / Reuters

Члены Североатлантического альянса делятся с Украиной данными, собранными в ходе полетов самолетов, оснащенных системами дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS (Airborne Warning and Control System). Об этом сообщил британский портал UK Defence Journal (UKDJ).

«Официально любые собранные разведданные направляются только членам НАТО, однако всем известно, что некоторые из этих членов оперативно делятся такой информацией с Украиной, позволяя ей отражать готовящиеся удары», — рассказал порталу отставной офицер ВВС Соединенного Королевства. По его словам, передача сведений позволяет Киеву «отвечать чуточку быстрее».

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В основном «летающие радары» находятся в воздушном пространстве Польши. Однако также маршруты патрулирования пролегают над всей Восточной Европой и над Балтийским морем.

О планах направить AWACS к границе с Украиной сообщалось сразу после Евромайдана

Впервые о планах НАТО отправить самолеты AWACS на границы с Украиной сообщалось еще в 2014 году. Тогда представитель Североатлантического альянса отмечал, что разведывательные полеты «продлятся, пока это будет необходимо». Объяснялось, что это поспособствует лучшей осведомленности альянса об обстановке на Украине и в Крыму.

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Следующее упоминание о переброске AWACS прозвучало в 2023 году, почти через год после начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Стало известно, что из немецкого Гайленкирхена на румынскую авиабазу Отопени под Бухарестом прибыла группа из трех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Их задачей стало слежение за российской военной авиацией.

Еще два самолета НАТО были направлены в литовский город Шяуляй в сентябре 2023 года. В альянсе объяснили, что системы AWACS способны обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО.

Что такое система AWACS

В НАТО системой AWACS оснащен самолет Boeing E-3 Sentry. Его первая версия была принята на вооружение в марте 1977 года. Машина, построенная на платформе пассажирского самолета Boeing-707-320, оснащена радиолокационным комплексом с надфюзеляжной вращающейся антенной. E-3 предназначен для дальнего обнаружения воздушных, надводных и наземных целей, передачи целеуказания и координации действий союзных сил.

В 2010-х годах E-3 были существенно усовершенствованы. При этом, по утверждению американских генералов от ВВС, у самолетов еще оставался задел для последующих модернизаций.

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Однако еще в 2004 году в воздух впервые поднялся «летающий радар» США Boeing E-7A Wedgetail. Его основное отличие заключается в новой радиолокационной станции (РЛС), которая, в отличие от E-3, не вращается вокруг себя, а остается неподвижной. «Вместо периодических вращательных движений многофункциональный датчик дальнего действия с электронным сканированием E-7 позволит операторам фиксировать свой взгляд на цели — или нескольких из них», — писало издание Defense News.

На вооружении российской авиации имеются схожие самолеты. Основным является А-50 на базе лайнера Ил-76. Благодаря радиотехническому комплексу «Шмель» он может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

В 2022 году первый полет с включенным локатором совершил самолет А-100 «Премьер». Он оснащен двухдиапазонным радаром с фазированной антенной решеткой, который имеет увеличенные дальность и способность обнаружения малозаметных стелс-целей. Также он может принимать информацию от космических спутников и проводить разведку на расстоянии 200 километров от линии фронта.

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      Марина Совина
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