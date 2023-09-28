В НАТО заявили об усилении воздушной разведки у российских границ

НАТО направит в Литву два самолета с системой AWACS для наблюдения за Россией

НАТО направит в литовский город Шяуляй два самолета с наблюдением бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) для наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ альянса. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

«Наши системы AWACS могут обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО. Благодарим Литву за принятие самолета», — говорится в сообщении.

Также в НАТО добавили, что США на прошлой неделе направили в Румынию еще четыре истребителя F-16 для усиления миссии НАТО по воздушному патрулированию. С февраля 2022 года было выполнено в общей сложности около сотни вылетов с AWACS.

Ранее в НАТО обеспокоились защитой подводной инфраструктуры из-за «Северных потоков». Страны альянса намерены создать сеть морских датчиков и дронов, которая могла бы в режиме реального времени обнаруживать подозрительную активность вблизи критически важной подводной инфраструктуры.