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12:25, 28 сентября 2023Мир

В НАТО заявили об усилении воздушной разведки у российских границ

НАТО направит в Литву два самолета с системой AWACS для наблюдения за Россией

Фото: Deutsche Luftwaffe

НАТО направит в литовский город Шяуляй два самолета с наблюдением бортовой системы предупреждения и управления (AWACS) для наблюдения за военной деятельностью России вблизи границ альянса. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

«Наши системы AWACS могут обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров, что делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО. Благодарим Литву за принятие самолета», — говорится в сообщении.

Также в НАТО добавили, что США на прошлой неделе направили в Румынию еще четыре истребителя F-16 для усиления миссии НАТО по воздушному патрулированию. С февраля 2022 года было выполнено в общей сложности около сотни вылетов с AWACS.

Ранее в НАТО обеспокоились защитой подводной инфраструктуры из-за «Северных потоков». Страны альянса намерены создать сеть морских датчиков и дронов, которая могла бы в режиме реального времени обнаруживать подозрительную активность вблизи критически важной подводной инфраструктуры.

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    Максим Габриелян
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