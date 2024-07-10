Лебедев: ВС РФ поразили секретный склад с ракетами ВСУ в Черноморске

Российские военнослужащие поразили еще один объект Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, им оказался секретный склад противника, куда ранее тайно доставили особый груз. Его содержание Лебедев раскрыл в беседе с журналистами.

На складе находились британские наемники и хранились ракеты

Склад, о котором идет речь, располагался в порту Черноморска Одесской области. Город на юге Украины, который до 18 февраля 2016 года носил название Ильичевск, находится на побережье Черного моря. Взрыв на складе произошел около четырех часов утра. Детонация была настолько сильной, что удар ощущался в Одессе, расположенной в 20 километрах.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

По сообщениям местных товарищей, прилетело в склад с боекомплекта, куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

При этом Лебедев отметил, что ему не удалось уточнить, какие именно боеприпасы ранее завезли на склад.

Также известно, что на секретном складе ВСУ находились британские наемники. Лебедев отметил, что спустя 30-40 минут после удара в сторону Румынии выехал автомобиль с сиренами. Сообщения про ликвидированных наемников, подчеркнул координатор николаевского подполья, подтвердили «наши люди» из сферы медицины, именно британцев эвакуировали в соседнюю страну.

Несколькими днями ранее Россия ударила ракетами по военным целям в Киеве

Несколькими днями ранее стало известно, что Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) ударили ракетами по военным целям в Киеве. При этом российские военнослужащие во время атаки совершили обманный маневр.

Фото: РИА Новости

В ночь на 8 июля четыре бомбардировщика поднимались в небо, но пусков ракет не было. Вместо того чтобы нанести удары по объектам в ночное время, ВКС РФ совершили атаку днем. В связи с этим у украинской ПВО было меньше времени, чтобы сориентироваться. Цели в Киеве были атакованы по меньшей мере тремя гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Боеприпасы запустили с военного аэродрома Миллерово в Ростовской области. Всего, по данным украинской стороны, по всей стране было запущено 40 ракет. Взрывы также произошли в Кривом Роге, Днепропетровске и в Павлограде, где находятся склады и стрельбище Нацгвардии Украины.