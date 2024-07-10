Уроженка Москвы победила украинку и вышла в полуфинал Уимблдона

Теннисистка Рыбакина победила украинку Свитолину и вышла в полуфинал Уимблдона

Представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона 2024 года, проходящего в Лондоне. Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча длилась один час и одну минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 25-летней спортсменки. Таким образом, Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона, где встретится с Барборой Крейчиковой.

Рыбакина является уроженкой Москвы. До 2018 года она представляла на соревнованиях Россию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина занимает четвертую позицию. Свитолина находится на 30-й строчке.

Ранее Свитолина пожала руку Рыбакиной после матча четвертого круга на «Ролан Гаррос». При этом украинские спортсменки не приветствуют других российских теннисисток.