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17:45, 10 июля 2024Спорт

Уроженка Москвы победила украинку и вышла в полуфинал Уимблдона

Теннисистка Рыбакина победила украинку Свитолину и вышла в полуфинал Уимблдона

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона 2024 года, проходящего в Лондоне. Результаты доступны на сайте турнира.

Встреча длилась один час и одну минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 25-летней спортсменки. Таким образом, Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона, где встретится с Барборой Крейчиковой.

Рыбакина является уроженкой Москвы. До 2018 года она представляла на соревнованиях Россию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина занимает четвертую позицию. Свитолина находится на 30-й строчке.

Ранее Свитолина пожала руку Рыбакиной после матча четвертого круга на «Ролан Гаррос». При этом украинские спортсменки не приветствуют других российских теннисисток.

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      Анастасия Борисова
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