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Элина Свитолина
0:2
Завершен
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15:50, 3 июня 2024Спорт

Украинская теннисистка пожала руку уроженке Москвы на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Свитолина пожала руку Рыбакиной на «Ролан Гаррос»

Фото: Yves Herman / Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина пожала руку представительнице Казахстана Елене Рыбакиной после матча четвертого круга на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в понедельник, 3 июня, и продлилась два сета. Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час и 10 минут.

24-летняя казахстанская теннисистка является уроженкой Москвы. До 2018 года она представляла на соревнованиях Россию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина занимает четвертую позицию. Свитолина находится на 19-й строчке.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Рыбакина сыграет с итальянкой Жасмин Паолини. Встреча состоится во вторник, 4 июня.

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      Алексей Гусев
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