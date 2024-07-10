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08:58, 10 июля 2024Силовые структуры

В доме экс-депутата Госдумы прошли обыски. Силовики выломали дверь и вынесли несколько коробок

В Подмосковье у экс-депутата Госдумы Драганова выломали дверь и провели обыски

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Силовики провели обыски в доме бывшего депутата Госдумы Валерия Драганова в подмосковном Красногорске. По предварительным данным, действия сотрудников правоохранительных органов связаны с Российской буровой корпорацией.

Источник РИА Новости в силовых структурах допустил, что обыски прошли из-за неуплаты налогов. При этом собеседник не уточнил, в каком процессуальном статусе находится экс-депутат.

Силовики выломали дверь и вынесли из дома несколько коробок

Обыски в доме Драганова провели оперативники из Управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО Москвы. Как уточняет Baza, рано утром 9 июля силовики выломали дверь и вынесли несколько коробок. Всего они провели там несколько часов. В тот момент в жилище экс-депутата были его жена и сын — сам Драганов находился в Екатеринбурге. «Он уже получил повестку к следователю и собирается вылетать в Москву», — пишет издание.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Утверждается, что следователи искали документы, касающиеся Российской буровой корпорации, которой управлял сын Драганова, а сам экс-депутат числился советником генерального директора. Супругу Драганова опросили на месте, другого его сына, который был в доме в момент приезда силовиков, увезли в отдел полиции.

До 2008 года Драганов состоял в Генсовете «Единой России». Также он был членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и состоял в исполкоме Российского футбольного союза (РФС).

Ранее силовики обыскали дом подмосковного депутата Апарина

В ноябре 2023 года сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к председателю Совета депутатов городского округа Пушкинский Московской области Тимуру Апарину. Его партнер по бизнесу написал заявление в полицию, в котором указал, что Апарин обманул его на пять миллионов рублей. В отношении парламентария возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ и отправили его в СИЗО.

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Уточнялось, что Апарин подозревается в мошенничестве на общую сумму в полмиллиарда рублей. По версии следствия, он брал деньги в долг у знакомых и под разными предлогами не возвращал их. Пострадавшие рассказывали, что депутат прикрывался тем, что брал деньги на выкуп больших кусков земли.

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