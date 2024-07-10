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12:16, 10 июля 2024Спорт

В РФС сделали заявление о матче сборной России с африканской командой

Генеральный секретарь РФС Митрофанов: договоренности о матче с Замбией нет
Максим Митрофанов

Максим Митрофанов. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сделал заявление о товарищеском матче национальной сборной с Замбией. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У нас нет никакой договоренности с Замбией. Мы не ведем с ними переговоры о товарищеском матче», — сказал Митрофанов.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч между российской и африканской командами может пройти осенью. Такую информацию озвучил посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов.

Российские футбольные клубы и сборные пропускают международные турниры по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.

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