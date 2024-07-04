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16:19, 4 июля 2024Спорт

Стал известен новый соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу осенью сыграет товарищеский матч с Замбией

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Новым соперником сборной России по футболу станет Замбия. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Замбии Азим Ярахмедов.

Встреча запланирована на осень. «Есть договоренность с Российским футбольным союзом, Футбольным союзом Замбии, что в сентябре-октябре проведем товарищеский матч между национальными футбольными командами», — заявил Ярахмедов.

В своем последнем товарищеском матче сборная России разгромила Белоруссию. Игра в Минске завершилась со счетом 4:0.

Российские футбольные клубы и сборные пропускают международные турниры по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россияне проводят только товарищеские встречи.

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