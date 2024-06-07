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21:52, 7 июня 2024Спорт

Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче по футболу

Сборная России разгромила Белоруссию со счетом 4:0 в товарищеском матче

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Белоруссии в товарищеском матче по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Минске на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На восьмой минуте счет открыл полузащитник Иван Обляков. На 20-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Константин Тюкавин. На 63-й минуте отличился форвард Федор Чалов. Через шесть минут он сделал дубль.

Для российской команды это была первая в 2024 году выездная игра.

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участия в международных турнирах по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Белорусские команды продолжают выступать на соревнованиях, однако все домашние встречи под эгидой УЕФА перенесены на нейтральные поля.

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      Анастасия Борисова
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