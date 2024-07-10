Власти США разрешили американцам платить налоги в России до середины октября

Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 9 октября 2024 года

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выпустило обновленную генеральную лицензию. Она позволит гражданам Соединенных Штатов платить налоги, сборы и импортные пошлины в России до 9 октября 2024 года. Соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

Предыдущая версия этой лицензии была выпущена 12 апреля и позволяла гражданам США проводить вышеуказанные операции в России до 11 июля. Согласно основным положениям обновленного документа, американцы смогут «приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты» и совершать другие подобные обязательные платежи в адрес Минфина или Центробанка (ЦБ) до 9 октября.

При этом такие операции должны совершаться «в обычном порядке и быть необходимыми для повседневной деятельности» граждан и организаций США в России. Таким образом, власти Соединенных Штатов сделали исключение из введенных санкций против российских ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния (ФНБ). В то же время обновленная лицензия запрещает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.

В первой половине июня 2024 года власти США значительно расширили антироссийский санкционный список. Под ограничения Минфина Соединенных Штатов, в частности, попала Московская биржа (Мосбиржа) и ее дочерние организации — Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).

После этого руководство российской площадки объявило о прекращении торгов долларами и евро. В свою очередь, ЦБ заявил о приостановке операций с гонконгскими долларами и пообещал сохранить курс рубля единым и рыночным.