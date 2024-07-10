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04:31, 10 июля 2024Наука и техника

Потепление в Арктике недооценили

Climate of the Past: обнаружена изменчивость, усиливающая потепление в Арктике

Фото: William Bossen / Unsplash

Ученые Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили, что текущие климатические модели недооценивают потепление, происходящие в Арктике. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Climate of the Past, существует ранее неизвестная климатическая изменчивость возрастом 50 миллионов лет, которая делает значительный вклад в полярное усиление.

Полярное усиление определяется как отношение потепления в высоких широтах к потеплению в низких широтах. Это явление вызвано как атмосферными процессами, так и обратной связью лед-альбедо, в которой таяние льдов приводит к обнажению темных поверхностей, поглощающих больше солнечной энергии и усиливающих нагревание.

Исследование показало, что полярное усиление в геологической эпохе эоцене (56-48 миллионов лет назад), когда Земля была свободна ото льда, было вызвано сугубо атмосферными процессами. Тогда средняя температура поверхности поднялась на 10-16 градусов Цельсия выше доиндустриального уровня. Это гипертермальное явление, известное под названием палеоцен-эоценовый термический максимум, было вызвано циклическими изменениями в орбите Земли (циклы Миланковича).

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Ученые использовали метод палеотермометра TEX 86 на основе анализа мембранных липидов архей Nitrososphaera, чтобы реконструировать температуру морской поверхности в тропическом регионе. При более высоких температурах окружающей среды, липидные молекулы имеют больше структур в виде колец, что позволяет сохранить жесткость мембраны. Осадки из кернов, взятых в тропической части Атлантического океана, позволили оценить температуру с разрешением около 4000 лет.

Затем эти температуры сравнивались с колебаниями температуры океанов в высоких широтах, которые ученым уже были известны по реконструкциям температуры глубоких слоев морской воды. Оказалось, что изменчивость температуры в тропиках была эквивалентна изменчивости в высоких широтах во время гипертермальных явлений и циклов Миланковича.

Температуры океана в высоких широтах колебались в два раза сильнее, чем температура тропического поверхностного океана, что подразумевает более теплые полярные регионы. Это свидетельствует о сильных атмосферных обратных связях, не связанных с альбедо. Глобальная средняя температура поверхности моря для эоценовых гипертермальных явлений увеличилась на 1-1,5 градуса Цельсия, что сопоставимо с современными темпами потепления.

Ученые сравнили коэффициент полярного усиления в эоцен с моделями, использующими современные климатические данные, но адаптированными к эоцену. Оказалось, что текущие модели недооценивают полярное усиление. Это может означать, что они также недооценивают влияние потепления в Арктике и Антарктике, что важно для прогнозирования последствий, таких как таяние ледников и вечной мерзлоты.

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      Александр Еникеев
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