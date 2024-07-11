Владельцев ценных бумаг РФ попросили вывести их из Казахстана из-за санкций

Депозитарий Казахстана призвал владельцев российских ценных бумаг вывести их из страны до 10 августа. Об этом стало известно из рассылки с рекомендацией от депозитария страны в четверг, 11 июля.

Указанные в документе сроки для вывода ценных бумаг напрямую отсылают к санкциям Вашингтона, введенным 12 июня в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) и Мосбиржи.

«Письмо, направленное АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в адрес отдельных депонентов, обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария. В письме Центрального депозитария указан срок до 10 августа», — подтвердили данную информацию в пресс-службе организации.

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Казахстан поддержал санкции США, хотя они не были обязательными

Депозитарий Казахстана предпочел поддержать введенные санкции США против Мосбиржи, хотя ограничения не были обязательными к исполнению для страны. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова предположила, что на решение Астаны повлияла просьба со стороны европейского депозитария Euroclear, с которым у Центрального депозитария Казахстана установлен мост.

Исходя из формулировки сообщения можно предположить, что Центральный депозитарий скорее предупреждает своих клиентов о том, что операции с участием НРД после 10 августа будут ограничены Кира Винокурова партнер коллегии адвокатов Pen & Paper

Специалист отметила, что подобные требования Euroclear мог разослать и другим своим партнерам, которые могут быть держателями российских ценных бумаг. Винокурова не исключила, что в случае, если брокеры не выполнят просьбу депозитария в срок, оставшиеся на счетах российские бумаги могут быть заморожены.

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Москва предупредила Казахстан о проблемах после вывода своих ценных бумаг

Требование казахстанского Центрального депозитария о выводе ценных бумаг России принесет проблемы Астане. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

По его словам, освобожденные от российских ценных бумаг пустоты необходимо будет заместить. В то же время выведенные активы нужно будет быстро вложить во что-то, поскольку в противном случае они будут заморожены таким же образом, как и золотовалютные резервы РФ в странах Запада.

«Экономика Казахстана пострадает. Если выводить активы, значит, чем-то придется эти пустоты замещать. Так что тут удар не только по России, но и по самому Казахстану», — высказал уверенность депутат.

Ранее в Центробанке рассказали о значении санкций против Мосбиржи в вопросе обмена заблокированных активов. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, санкции никак не влияют на это.