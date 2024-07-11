В Госдуме отреагировали на избавление Казахстана от российских ценных бумаг

Депутат Арефьев: Казахстан пострадает из-за вывода российских ценных бумаг

Требование Центрального депозитария ценных бумаг в Казахстане к местным брокерам о выводе российских ценных бумаг может ударить по самой стране, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев. Он объяснил, что после вывода активов образовавшиеся пустоты нужно будет чем-то замещать.

«Конечно, для нас это все неприятно. У России с Казахстаном большие экономические связи, и если выводить оттуда ценные бумаги, то куда-то их надо будет вкладывать. А если не вывести, то они окажутся просто заморожены, так же как наши золотовалютные резервы. И виноват в этом не Казахстан, а санкции», — объяснил Арефьев.

По его словам, требование о выводе российских ценных бумаг чревато и трудностями для вкладчиков в экономику Казахстана.

«Экономика Казахстана пострадает. Если выводить активы, значит, чем-то придется эти пустоты замещать. Так что тут удар не только по России, но и по самому Казахстану», — считает депутат.

Напомним, что в Центральном депозитарии насчитывается около 140 ценных бумаг с префиксом RU, учет которых ведется в НРД. В них входят облигации государственного долга, корпоративные облигации и акции. Оценку совокупной стоимости бумаг структура не приводит. Сроком вывода активов назвали 10 августа.