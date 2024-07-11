Казахстан подтвердил желание избавиться от российских ценных бумаг

Казахстан объяснил желание избавиться от российских ценных бумаг санкциями США

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане подтвердил информацию о просьбе к местным брокерам вывести из собственной инфраструктуры российские ценные бумаги. Свое желание избавиться от них структура объяснила санкциями США от 12 июня, сообщает РБК.

Под ограничительные меры месяц назад, 12 июня, попали, в частности, Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на завершение операций с ними действует до 13 августа.

Сроком вывода бумаг из республики названо 10 августа. Казахстанский депозитарий просит отправить заявки раньше этой даты, потому что ему тоже требуется время на прием и обработку инструкций от клиентов.

В Центральном депозитарии учитывается около 140 ценных бумаг с префиксом RU, учет которых ведется в НРД. В них входят облигации государственного долга, корпоративные облигации и акции. Оценку совокупной стоимости бумаг структура не приводит.

Эксперты отмечают, что блокирующие санкции США не являются обязательными к исполнению для Казахстана, однако попросить придерживаться их мог европейский депозитарий Euroclear, с которым у Центрального депозитария установлен мост. Покупка российских финансовых инструментов с дисконтом с помощью иностранной инфраструктуры была популярной инвестиционной идеей с 2022 года, но, скорее всего, теперь этот вариант потеряет привлекательность, так как последовать примеру Казахстана могут и другие депозитарии.