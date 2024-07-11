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23:46, 11 июля 2024Спорт

На Олимпиаду-2024 продали рекордное количество билетов

На Олимпийские игры-2024 в Париже продали рекордные 8,6 миллиона билетов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

На Олимпийские игры-2024 в Париже продано рекордное количество билетов. Об этом сообщил глава оргкомитета турнира Тони Эстанге, слова которого приводит France24.

Организаторы реализовали 8,6 миллиона билетов на Олимпиаду и еще миллион — на Паралимпиаду. «Рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте — 8,3 миллиона билетов, и некоторое время назад мы преодолели эту цифру», — отметил Эстанге.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о возможной отмене Олимпийских игр на фоне массовых беспорядков во Франции после выборов в парламент. «Это, очевидно, часть текущей кампании по дезинформации против Франции, МОК и его президента, а также Олимпийских игр. Это не имеет фактического основания», — подчеркнуто в сообщении.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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      Дарья Коршунова
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