На Олимпиаду-2024 продали рекордное количество билетов

На Олимпийские игры-2024 в Париже продали рекордные 8,6 миллиона билетов

На Олимпийские игры-2024 в Париже продано рекордное количество билетов. Об этом сообщил глава оргкомитета турнира Тони Эстанге, слова которого приводит France24.

Организаторы реализовали 8,6 миллиона билетов на Олимпиаду и еще миллион — на Паралимпиаду. «Рекорд принадлежал Играм 1996 года в Атланте — 8,3 миллиона билетов, и некоторое время назад мы преодолели эту цифру», — отметил Эстанге.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о возможной отмене Олимпийских игр на фоне массовых беспорядков во Франции после выборов в парламент. «Это, очевидно, часть текущей кампании по дезинформации против Франции, МОК и его президента, а также Олимпийских игр. Это не имеет фактического основания», — подчеркнуто в сообщении.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.