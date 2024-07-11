Новичок «Зенита» раскрыл свое отношение к алкоголю

Защитник «Зенита» Юрий Горшков заявил, что не любит алкоголь

Новичок «Зенита» Юрий Горшков в интервью YouTube-каналу СБГ ШОУ раскрыл свое отношение к алкоголю.

Горшков заявил, что не любит алкоголь, потому что знает о его вреде для организма, в особенности для спортсменов. «Но в отпуске понятное дело, что могу позволить себе пива, вина. Два-три бокала выпил, ничего такого в этом не вижу», — добавил защитник.

Футболист присоединился к «Зениту» 1 июля. Ранее он с 2020-го выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиги Горшков провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее футболист московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал, что никогда не пробовал спиртное. «И не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет», — заявил полузащитник.