Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Даниил Медведев
Завтра
15:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
Шериф
Сегодня
20:00 (Мск)
Зиря
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Торпедо-БелАЗ
Сегодня
20:00 (Мск)
Милсами
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Морнар
Сегодня
21:45 (Мск)
Динамо Тб
Лига конференций|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
17:24, 11 июля 2024Спорт

Новичок «Зенита» раскрыл свое отношение к алкоголю

Защитник «Зенита» Юрий Горшков заявил, что не любит алкоголь

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Новичок «Зенита» Юрий Горшков в интервью YouTube-каналу СБГ ШОУ раскрыл свое отношение к алкоголю.

Горшков заявил, что не любит алкоголь, потому что знает о его вреде для организма, в особенности для спортсменов. «Но в отпуске понятное дело, что могу позволить себе пива, вина. Два-три бокала выпил, ничего такого в этом не вижу», — добавил защитник.

Футболист присоединился к «Зениту» 1 июля. Ранее он с 2020-го выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2023/2024 Российской премьер-лиги Горшков провел 29 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее футболист московского ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал, что никогда не пробовал спиртное. «И не планирую. И сам не хочу, и религия не позволяет», — заявил полузащитник.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпредставитель Путина назвал белорусское вино шмурдяком. После этого минский завод решил прекратить поставки в Россию

      Для участника захвата заложников в ростовском СИЗО запросили срок по другому делу

      Новичок «Зенита» раскрыл свое отношение к алкоголю

      Названо последствие запрета торгов российскими ценными бумагами в Казахстане

      На Украине мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна военкомата

      Врач посоветовала есть бананы и рыбу для хорошего настроения

      Экс-главу «Водоканала» в российском регионе обвинили в завышении тарифов

      Прокурор назвал наказание для обвиняемого в смерти журналистки Бабаевой

      Российских солдат научат обращаться с новым видом оружия

      Российский стилист раскрыл модный тренд лета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше