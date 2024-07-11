Олимпийский чемпион раскрыл отношение к продаже пива на матчах КХЛ

Александр Кожевников выступил против продажи пива на матчах КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников раскрыл отношение к продаже пива на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Legalbet.

Экс-игрок выступил против такой инициативы. «Культуры употребления алкоголя у нас нет. В некоторых регионах такое проходит, в других — нет», — заявил Кожевников.

Он добавил, что понимает финансовую выгоду от продажи пива. «Но сначала введут пиво, потом народ захочет вино, водку, виски. У нас только дай возможность. Дашь палец — откусят по локоть», — заявил бывший хоккеист.

Ранее вице-спикер Госдумы и бывший кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков оценил вероятность возвращения пива на стадионы. Он назвал это непростым вопросом.