В Госдуме оценили вероятность возвращения пива на стадионы

Даванков заявил, что вероятность возвращения пива на стадионы существует

Вице-спикер Госдумы и бывший кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков оценил вероятность возвращения пива на стадионы. Его слова приводит Metaratings.

Он назвал это непростым вопросом. «Я думаю, что не надо запрещать пиво на больших знаковых мероприятиях, на которых будет много зрителей. Вероятность возвращения пива на стадионы существует. У нас были примеры, где мы сделали послабления», — заявил Даванков.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал главное препятствие, мешающее вернуть продажу пива на стадионах. По его словам, это позиция Минздрава.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года. Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году пиво вернулось на российские стадионы в порядке исключения.