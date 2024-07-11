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13:54, 11 июля 2024Силовые структуры

Приговор сооснователю «Мемориала» оставили без изменения

В Москве суд оставил приговор сооснователю «Мемориала» Орлову без изменения

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил без изменения приговор 71-летнему главе уральского историко-просветительского общества «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и ликвидировано по решению Верховного суда) и сооснователю организации Олегу Орлову (признан в России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Головинский районный суд Москвы приговорил правозащитника к двум с половиной годам колонии общего режима по делу о повторной дискредитации армии России. Защита хотела оспорить это решение, но вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения.

Прокурор запрашивала для сооснователя «Мемориала» 2 года и 11 месяцев колонии общего режима. 19 июня 2023 года Орлов был оштрафован за дискредитацию Российской армии на 100 тысяч рублей.

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