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16:08, 11 июля 2024Спорт

Российский борец выступит на Олимпиаде в Париже

Российский борец Шамиль Мамедов выступит на Олимпиаде в Париже

Фото: Magomedmix91 / Wikipedia

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов выступит на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Международной федерации спортивной борьбы.

Спортсмен попал в заявочный лист участников Игр. Он выступит в весовой категории до 65 килограммов, в которой он взял бронзовую медаль на чемпионате мира 2023 года.

6 июля Федерация спортивной борьбы России заявила об отказе представителей сборной страны от участия в Олимпиаде. Там отметили, что российская сторона не принимает неспортивный принцип отбора на Олимпиаду.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россиян и белорусов допустили на соревнования как индивидуальных нейтральных спортсменов. Первый список участников опубликовали 15 июня, он регулярно обновляется.

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      Алексей Гусев
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