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18:04, 11 июля 2024Путешествия

Турист случайно снял видео из рухнувшего в ущелье автобуса

The Sun: туристический автобус с пассажирами рухнул в ущелье в Индии

Туристический автобус с 60 пассажирами рухнул в ущелье в горах Гуджарата, Индия. Видео, случайно снятое из салона автобуса, публикует The Sun.

На кадрах видно, как машина на высокой скорости несется по дороге среди деревьев и падает с обрыва на повороте. Уточняется, что водитель не справился с управлением. В результате 20 человек получили травмы, а двум детям не удалось выжить.

В начале июля автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию в турецкой Анталье. В результате ДТП пострадали десятки людей, в том числе дети.

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      Марк Успенский
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