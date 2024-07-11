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11:48, 11 июля 2024Спорт

В Казахстанской федерации футбола высказались о конфликте Черчесова с журналистом

Барменкулов заявил, что в конфликте Черчесова с журналистом нет правых
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов высказался о конфликте главного тренера сборной страны Станислава Черчесова с журналистом Нурсултаном Курманом, задавшим ему вопрос на казахском языке. Его слова приводит Sport24.

Функционер отметил, что в этой ситуации нет правых и виноватых. «Черчесову не нужно знать казахский язык, главное — понимать наш менталитет, традиции и культуру. Он должен уметь кратко изъясниться и поприветствовать на нашем языке — ему важно это понимать», — заявил Барменкулов.

28 июня стало известно о конфликте Черчесова с одним из журналистов после вопроса на казахском. «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?» — спросил тренер. После этого в соцсетях российского специалиста появился пост, в котором он рассказал, что начал изучение казахского языка.

О назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана объявили в начале июня. Длительность контракта и его финансовые условия не уточнялись.

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      Алексей Гусев
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