Журналист высказался о конфликте с Черчесовым из-за вопроса на казахском

Журналист Курман о конфликте с Черчесовым: вопросы звучали на двух языках

Журналист Нурсултан Курман рассказал о конфликте с российским тренером Станиславом Черчесовым из-за вопроса на казахском. Его цитирует Sport24.

«Нас попросили задавать вопросы — было много как казахоязычных, так и русскоязычных журналистов. Все спрашивали Черчесова так, как им было удобно — звучали вопросы на двух языках. Я решил задать свой вопрос на казахском языке», — рассказал журналист. По его словам, Черчесов спокойно ответил на два первых вопроса, но после третьего разозлился и заявил, что спрашивать его нужно только на русском.

«Не понял, почему он решил, чтобы в Казахстане задавали вопросы на удобном ему языке. Наш государственный язык – казахский, и традиционно мы задаем вопросы на этом языке», — отметил Курман.

28 июня появилась информация, что возглавляющий сборную Казахстана Черчесов вступил в конфликт с одним из журналистов после вопроса на казахском. «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?» — спросил тренер. После этого в соцсетях российского специалиста появился пост, в котором он рассказал, что начал изучение казахского языка.

О назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана объявили в начале июня. Длительность контракта и его финансовые условия не уточнялись.

