В ПСЖ предложили цену за Кварацхелию

ПСЖ выразил готовность заплатить «Наполи» 200 млн евро за Кварацхелию и Осимхена

В «Пари Сен-Жермен» предложили цену за нападающих «Наполи» Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена. Об этом стало известно Corriere dello Sport.

Французская команда выразила готовность заплатить за двух игроков 200 миллионов евро. Отмечается, что таким образом ПСЖ хочет заменить перешедшего в «Реал» Килиана Мбаппе, а также не оправдавшего ожиданий нападающего Рандаля Коло Муани.

Ранее Кварацхелия вспомнил о непростом для него периоде жизни в Москве. «Мне было тяжело. Я жил в учебном центре. И это было немного страшное место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, и там нельзя выйти гулять, так как там было несколько собак и тому подобное», — заявил полузащитник.

Кварацхелия играл в России с 2019 по 2022 год. Сначала он выступал за московский «Локомотив», с которым стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны, затем — за казанский «Рубин». После этого он стал игроком «Динамо» Батуми, откуда перешел в «Наполи».