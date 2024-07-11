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04:12, 11 июля 2024Россия

В российском регионе сбили два беспилотника

Богомаз: ПВО сбила беспилотники над Клинцовским и Суражским районами

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Клинцовским и Суражским районами. Пострадавших и повреждений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) без света осталась одна из улиц в городе Грайворон Белгородской области.

9 июля украинские беспилотники неоднократно пытались атаковать Белгородскую область при помощи дронов.

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      Марина Совина
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