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16:25, 9 июля 2024Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Система ПВО сработала над регионом около 15:20 по московскому времени. По данным Минобороны, дрон относился к самолетному типу.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — заявили в МО.

Для создания санитарной зоны, которая могла бы защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.

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      Марк Леонов
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