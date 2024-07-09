Система ПВО сработала над российским регионом

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводится в Telegram-канале ведомства.

Система ПВО сработала над регионом около 15:20 по московскому времени. По данным Минобороны, дрон относился к самолетному типу.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — заявили в МО.

Для создания санитарной зоны, которая могла бы защитить приграничные населенные пункты в российских регионах, Вооруженные силы России проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий.