Пресечена новая попытка ВСУ атаковать российский регион

Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ под Белгородом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 17:20 дежурные военные сбили в регионе два украинских беспилотника. Подробности о районе уничтожения дронов и последствиях на земле в Минобороны не привели.

За 9 июля беспилотники ВСУ уже неоднократно пытались атаковать Белгородскую область при помощи дронов. Так, система ПВО уничтожила над регионом по одному беспилотнику около 15:20 и в промежутке с 8:20 до 10:30 утра по московскому времени.

Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке дронов на город Шебекино, поселок Красное, а также села Вознесеновка, Безымено и Репяховка. Мирные жители не пострадали, однако повреждены жилые дома, машины, объект торговли и линия электроснабжения.