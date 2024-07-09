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19:28, 9 июля 2024Россия

Пресечена новая попытка ВСУ атаковать российский регион

Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ под Белгородом

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Белгородскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 17:20 дежурные военные сбили в регионе два украинских беспилотника. Подробности о районе уничтожения дронов и последствиях на земле в Минобороны не привели.

За 9 июля беспилотники ВСУ уже неоднократно пытались атаковать Белгородскую область при помощи дронов. Так, система ПВО уничтожила над регионом по одному беспилотнику около 15:20 и в промежутке с 8:20 до 10:30 утра по московскому времени.

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Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке дронов на город Шебекино, поселок Красное, а также села Вознесеновка, Безымено и Репяховка. Мирные жители не пострадали, однако повреждены жилые дома, машины, объект торговли и линия электроснабжения.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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