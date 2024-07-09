ВСУ снова атаковали с помощью дронов населенные пункты в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали с помощью дронов села и город в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали с помощью дронов населенные пункты в Белгородской области. По данным губернатора приграничного региона Вячеслава Гладкова, речь идет о городе Шебекино и поселке Красное, селах Вознесеновка, Безымено, Репяховка. Подробный комментарий по ситуации был опубликован в его Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидентов никто из мирных граждан не пострадал. В Шебекино дрон сдетонировал на территории частного дома — там оказались выбиты окна, повреждены легковой автомобиль и линия электроснабжения.

«В поселке Красное в результате атаки еще одного дрона выбиты окна в частном доме и повреждена надворная постройка. Село Вознесеновка повторно подверглось атаке дрона — повреждены объект торговли и один автомобиль», — написал белгородский глава.

В селе Безымено Грайворонского городского округа после нескольких сбросов взрывных устройств с беспилотников загорелась крыша многоквартирного дома. Очаг возгорания удалось потушить, подчеркнул Гладков.

А в селе Репяховка Краснояружского района три дрона сдетонировали возле объекта торговли — в помещении были разбиты витрины и повреждена кровля, также посекло одну легковушку, добавил губернатор.

Ранее в Курской и Белгородской областях объявляли угрозу атаки беспилотников.