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13:10, 11 июля 2024Спорт

В «Спартаке» назвали причину встречи руководства команды со священниками

Малышев заявил, что «Спартак» обсуждал со священниками совместные инициативы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев назвал причину встречи руководства команды со священниками. Его слова приводит Sport24.

По его словам, команда дружит с настоятелем храма, который построен около стадиона красно-белых. «Коллеги инициировали встречу для того, чтобы обсудить совместные инициативы в части возможных исторических экскурсий и иных мероприятий, которые мы могли бы делать», — заявил Малышев.

О встрече руководства «Спартака» со священниками стало известно 1 июля. Помимо Малышева, москвичей на встрече представляли менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии Сергей Родионов.

«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в чемпионате страны. Последний раз красно-белые побеждали в Российской премьер-лиге в 2017 году.

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      Алексей Гусев
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