Руководство «Спартака» провело встречу со священниками

Руководство московского «Спартака» провело встречу со священниками

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» провело встречу со священниками Северо-Западного викариатства Москвы. Об этом стало известно «РБ Спорт».

Уточняется, что красно-белых представляли гендиректор Олег Малышев, менеджер Никита Баженов и руководитель спартаковской академии Сергей Родионов. Среди священников на встрече присутствовал настоятель храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине Александр Кузнецов.

Стороны обсуждали планы по взаимодействую в различных направлениях. Другие подробности встречи не сообщаются.

«Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в чемпионате страны. Последний раз красно-белые побеждали в Российской премьер-лиге в 2017 году.