Одна из богатейших женщин Казахстана отказалась от гражданства России. Что о ней известно?

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Сулейменова отказалась от гражданства РФ

Айдан Сулейменова, одна из богатейших женщин Казахстана, отказалась от российского гражданства. Соответствующий указ 11 июля подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, она сама подала заявление об отказе от российского паспорта.

Айдан Сулейменова — дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и жена казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина. Она окончила Московский мединститут имени Пирогова и несколько лет работала врачом-терапевтом, после чего стала предпринимателем и начала заниматься банковскими вкладами.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Сулейменова является богатейшей женщиной-рантье в Казахстане

По итогам 2023 года она заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье Казахстана с предполагаемой выручкой в 4,3 миллиарда тенге.

По данным Forbes Kazakhstan, Сулейменова — владелица 50 процентов в АО «Keruen City Астана». Так, она управляет торговыми центрами Keruen City, Talan Gallery и Keruen в Астане, Keruen City в Актобе, а также Baizaar в Атырау. Общая коммерческая площадь составляет 26,2 тысячи квадратных метров.

Также в 2007 году предпринимательница основала благотворительный фонд, в котором занимает пост президента. Организация помогает дошкольным и школьным учреждениям, детским домам, детским больницам, санаториям и поликлиникам.

Ранее появилась информация о причастности супруга Сулейменовой к пожару на острове в Греции

В конце июня прокуратура Греции обвинила восьмерых граждан Казахстана в поджоге леса на острове Гидра. По версии следствия, восемь взрослых казахстанцев и двое несовершеннолетних стали виновниками пожара 22 июня — они запускали пиротехнику с яхты «Персефони-1», что стало причиной возгорания в сосновом лесу. В качестве улик правоохранители указали на найденные в бухте остатки фейерверков.

Как сообщали СМИ, среди обвиненных казахстанцев был бизнесмен Данияр Абулгазин. Позже он прокомментировал ситуацию и опроверг «вводящие в заблуждение» сообщения, в которых фигурирует его имя.

«Для ясности: я арендовал яхту "Персефони-1" с полудня 15 июня по 12:00 22 июня, чтобы организовать круиз для себя и своих гостей по островам Греции. Перед нашим отъездом из Греции, который изначально был запланирован на 22 июня, с нами разговаривали представители органов местной власти, которые не предъявили никаких претензий ко мне или моим гостям в связи с этим инцидентом», — заявил он в беседе с агентством CMN.KZ.

Бизнесмен отметил, что продолжил путешествие с гостями, а уже утром 21 июня некоторые из них уехали. Абулгазин отверг свою причастность к пожару, а также заверил, что никаких правонарушений не совершали и его гости. Он пообещал сотрудничать с властями Греции в рамках расследования.