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20:11, 12 июля 2024Спорт

Раскрыт секрет упражнения «ходьба на ягодицах»

Кадр: Ариадна - центр доктора Очеретиной / YouTube

Фитнес-тренер Дмитрий Гончаров раскрыл секрет упражнения «ходьба на ягодицах». Его слова приводит «Вокруг Света».

Гончаров отметил, что упражнение помогает укрепить мускулатуру корпуса, а также является хорошей разминкой перед основной частью тренировки. Он добавил, что при выполнении ходьбы на ягодицах основная нагрузка приходится на косые мышцы живота, а также мышцы поясницы.

Для выполнения упражнения нужно сесть на пол, вытянуть ноги вперед и выпрямить спину. Далее необходимо немного приподнять бедро от пола и продвинуть ногу вперед. После этого следует опустить бедро на пол и повторить движение с другой стороны.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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      Анастасия Борисова
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