Серена Уильямс пошутила над Шараповой в песне

Теннисистка Серена Уильямс пошутила над победами над Шараповой песней

Американская теннисистка Серена Уильямс пошутила над россиянкой Марией Шараповой на церемонии вручения спортивной премии ESPY Awards. Об этом сообщает издание Puntodebreak.

Спортсменка исполнила шуточную песню про Шарапову. «Она могла бы быть моим теннисным мячом. Она очень высокая русская блондинка. Люди говорят, у нас вражда и мы грубы друг с другом», — спела Уильямс, добавив, что побеждала россиянку 20 раз.

Ранее Шарапова рассказала, почему ее ненавидит Серена Уильямс. Она вспомнила, что застала соперницу в неподходящий момент — в раздевалке после финала Уимблдона в 2004 году, когда американка рыдала.

Всего Уильямс провела 23 встречи с Шараповой, в 20 из них победу одержала американка. Россиянка объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года, американка продолжает выступать на профессиональном уровне.